Cruzeiro estreia na Série B pressionado por fiasco estadual e pontuação negativa

A inédita participação do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, contra o Botafogo-SP, num contexto mais dramático em relação à maioria dos rebaixamentos vividos por outros clubes grandes em anos anteriores.

Mesmo se vencer o jogo marcado para 19h, no estádio Mineirão, o time do técnico Enderson Moreira iniciará a disputa com saldo negativo na tabela. Isso porque o clube foi punido com a perda de seis pontos na competição nacional em decorrência da dívida de aproximadamente R$ 5,3 milhões com o Al-Whada (Emirados Árabes), referente ao empréstimo do volante Denilson em 2016.

Como não bastasse a crise extracampo, o Cruzeiro protagonizou recentemente a sua pior participação em 63 edições do Campeonato Mineiro. O clube figurava entre os quatro melhores colocados do Estadual desde 1957, mas neste ano acabou eliminado na primeira fase e se viu obrigado a disputar o Troféu Inconfidência.

Criado como um "prêmio de consolação" para os clubes do interior, o torneio secundário nunca esteve nos planos e em nada afetou a preparação para a Série B. Com o cancelamento da final contra o Uberlândia, na última quarta-feira, em função de um surto de covid-19 na equipe adversária, o técnico Enderson Moreira apenas perdeu uma oportunidade de rodar o elenco e testar atletas menos utilizados na temporada.

"A gente está totalmente focado, totalmente confiante para começar o campeonato e ter um bom desempenho já contra o Botafogo-SP e fazer uma boa temporada, que o nosso maior objetivo é subir", afirmou o meia Maurício, principal artilheiro e garçom do time celeste na temporada, com quatro gols e três assistências.

Cruzeiro e Botafogo-SP não se enfrentam há 19 anos. O último encontro aconteceu em agosto de 2001, quando o clube do interior paulista disputou a Primeira Divisão nacional pela última vez (vitória mineira por 4 a 1, em Ribeirão Preto).

Para a partida deste sábado, Enderson Moreira poderá contar com o retorno do volante Jadsom, recuperado de um incômodo na coxa esquerda. No ataque, ainda há dúvidas sobre a escalação do boliviano Marcelo Moreno, substituído com dor lombar na última rodada da fase de classificação do Estadual.

Do outro lado, o Botafogo-SP começa o campeonato correndo por fora, após um nono lugar na temporada passada. O responsável por tentar credenciar o time paulista à disputa é o técnico Claudinei Oliveira, que já viveu a experiência do acesso em 2016, pelo Avaí.

Para esta primeira rodada, Claudinei poderá ter como reforço um velho conhecido dos cruzeirenses. Apresentado nesta semana, o volante Elicarlos revelou que vinha treinando por conta própria e se colocou à disposição para estrear. "O clube está com um projeto bom, e o foco está em buscar o acesso à Série A. Vamos fazer o melhor possível para poder buscar nosso objetivo, que é estar entre os quatro primeiros e, quem sabe, brigar pelo título", declarou o experiente jogador de 35 anos, com passagem pelo time mineiro entre 2008 e 2010. Elicarlos defendeu a Chapecoense na temporada passada e ainda não fez nenhum jogo oficial em 2020.