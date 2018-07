Cruzeiro fala em calúnia e nega interesse em Maxi Rodríguez, Giovinco e Aloísio

"O Cruzeiro Esporte Clube esclarece que são infundadas as informações sobre negociações envolvendo os jogadores argentino Maxi Rodriguez, do italiano Giovinco e do brasileiro Aloisio", afirma o clube mineiro através de nota oficial, avaliando que pessoas ligadas a esses jogadores estariam tentando colocar esses nomes em evidência no mercado de transferências.

"As pessoas que se dizem representantes dos atletas e dirigentes de clubes tem faltado com a verdade ao divulgar notícias caluniosas, que tem como único objetivo esquentar os jogadores no mercado de transferências nesta época do ano", acrescentou o clube, reclamando que os rumores criam "falsa expectativa" na torcida.

Foi o empresário de Maxi Rodríguez quem assegurou que o Cruzeiro estava interessado na contratação do meia, garantindo que o jogador negou uma proposta. Já para repatriar Aloisio, o clube poderia apostar no bom relacionamento com Mano Menezes, novo treinador do Shandong Luneng, para facilitar uma negociação. Já Giovinco chamou a atenção do mundo do futebol após brilhar na MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos.

Porém, de acordo, com a diretoria, nenhum desses nomes vai reforçar o Cruzeiro em 2016. Até agora, inclusive, o clube não contratou nenhum jogador para a próxima temporada. Assim, a principal novidade é a efetivação do ex-jogador Deivid no cargo de técnico.