Cruzeiro fará de tudo para ser campeão domingo, diz Léo

Depois da vitória de virada sobre o Grêmio, na noite de quinta-feira, em Porto Alegre, o Cruzeiro pode garantir o título do Brasileirão já neste domingo, quando recebe o Goiás no Mineirão. Segundo o zagueiro Léo, um dos titulares do técnico Marcelo Oliveira, o time "vai fazer de tudo" para ser campeão agora, com duas rodadas de antecipação, e, assim, poder fazer a festa junto com a torcida.

Para ser campeão antecipado, sem depender de qualquer outro resultado, o Cruzeiro precisa de uma simples vitória sobre o Goiás neste domingo. Afinal, está com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado São Paulo (73 a 66).

"A gente sabe que a vitória diante do Grêmio foi fundamental, porque vencemos uma equipe que tem jogadores muito rápidos e é forte dentro de casa. Nosso time foi excepcional, principalmente se tratando do segundo tempo", disse Léo, ressaltando que o jogo contra o Goiás é "importantíssimo". "Demos um passo enorme para o título, mas sabemos que ainda tem a partida de domingo e a gente vai fazer de tudo para confirmar essa conquista diante do nosso torcedor."