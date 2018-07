Cruzeiro faz 3 a 0 no Tupi e vence a 1.ª no Campeonato Mineiro

SETE LAGOAS - O Cruzeiro faturou sua primeira vitória no Campeonato Mineiro neste domingo ao fazer 3 a 0 no Tupi, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada. Sem jogar na rodada de abertura, o time do técnico Vágner Mancini havia sido derrotado pelo Guarani no fim de semana passado.

Sem se abater com o revés na estreia, o Cruzeiro começou o jogo deste domingo em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos 4 minutos. Wellington Paulista completou para o gol após levantamento na área de Roger, em cobrança de falta.

O time, porém, caiu de rendimento após balançar as redes e chegou a ser vaiado no início da segunda etapa. A torcida só se acalmou quando Anselmo Ramon anotou o segundo, aos 22 minutos, completando assistência de Rudnei. Embalado, o mesmo Anselmo Ramon selou a vitória dois minutos depois em cabeçada certeira, após cruzamento de Marcos.

O resultado garantiu ao Cruzeiro seus três primeiros pontos na tabela. Atlético e América lideram, com seis pontos cada. Já o Tupi segue sem pontuar, na zona de rebaixamento.

O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Nacional, fora de casa, em Divinópolis, em partida válida pela primeira rodada. O Tupi, por sua vez, só jogará no dia 25, contra o Uberaba, em Juiz de Fora.

SAÍDA

Antes da partida deste domingo, o diretor de futebol Dimas Fonseca anunciou sua demissão do clube. Há um ano e oito meses no cargo, Fonseca alegou razões familiares para deixar o Cruzeiro. "Minha família tem me cobrado um pouco mais de tempo e não tenho tido isso. Tenho meus negócios particulares e tenho estado muito ausente", justificou.

Fonseca já havia deixado seu cargo à disposição no fim do ano passado quando foi encerrado o mandato do presidente Zezé Perrella. O diretor, contudo, seguiu em sua função a pedido do novo presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares. "Eu deixo simplesmente o cargo de diretor de futebol, mas sou conselheiro nato do clube, tenho um amor imenso por essa instituição", afirmou.