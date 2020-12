Cruzeiro tem confronto direto com CRB para seguir sua escalada na Série B

O Cruzeiro buscará sua terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Os mineiros farão confronto direto diante do CRB nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 27ª rodada. Antes de sonhar com o G-4, porém, o técnico Luiz Felipe Scolari tem um discurso pronto, de pés no chão.

"Nosso objetivo principal segue o mesmo. Nós éramos, há nove rodadas, o 19º colocado, agora somos 11º. Estamos a oito ou nove colocações na parte ruim e, no mínimo, sete da colocação que nos dá uma felicidade enorme, que é uma classificação. Mas, desses sete ou oito que estão na nossa frente, cada um tem sete, oito, nove ou dez pontos na nossa frente, e nem todos vão perder ao mesmo tempo, assim como nós não vamos ganhar", ponderou Felipão.

Os mineiros golearam o Brasil de Pelotas-RS por 4 a 1 e emendaram duas vitórias seguidas. Estão agora no 11º lugar, com 34 pontos, a nove da zona de rebaixamento e a nove do G-4, a zona de acesso à primeira divisão. Sem vencer há quatro rodadas e atropelado pelo Sampaio Corrêa (3 a 0), o CRB aparece na 13ª colocação, com 33 pontos.

No CRB, o técnico Ramon Menezes deverá escalar o recém-contratado Lucão. O atacante vinha treinando no Goiás e teve seu nome divulgado no BID da CBF. Ele deverá assumir o posto do criticado Ramon. Já o atacante Pablo Dyego segue entregue ao departamento médico por causa de dores na coxa direita.

"Agora é hora de ter personalidade para poder ter uma vitória na próxima partida, um jogo super importante", disse o volante Wesley. No Cruzeiro, Felipão não contará com o atacante Airton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deverá ser substituído pelo garoto Welinton, mas Marcelo Moreno corre por fora. No restante do time, nada de mudanças.

O atacante William Pottker, mesmo lesionado, foi para o banco na rodada passada e forçou seu terceiro cartão amarelo. Agora, o Cruzeiro segue com seis jogadores pendurados: Fábio, Manoel, Ramon, Adriano, Jadsom Silva e Rafael Sóbis.