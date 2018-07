Cruzeiro faz de tudo para segurar o meia Everton Ribeiro

SÃO PAULO - Principal jogador do Campeonato Brasileiro, o meia Everton Ribeiro tem garantias dos dirigentes de Minas de que permanecerá no Cruzeiro até o fim da Libertadores de 2014. O campeão nacional conta com o jogador para conseguir o título continental. Daí para frente, se quiser disputar o Mundial de Clubes da Fifa, Everton Ribeiro terá de decidir por si. O Cruzeiro não quer vender seu melhor jogador.

"Não temos proposta oficial pelo Everton Ribeiro. E os valores que têm sido divulgados na imprensa não vamos aceitar. É que achamos que o jogador vale muito mais do que essas cifras. Sabemos que vai ser difícil mantê-lo no Cruzeiro depois da Libertadores. Antes da Libertadores, contudo, pretendemos não vender nenhum dos atletas campeões. Queremos manter a equipe. Este será nosso maior reforço", disse o presidente do time mineiro, Gilvan Tavares, à Rádio Itatiaia. O Manchester United, da Inglaterra, era um dos interessados.

REFORÇOS

O dirigente prometeu liberar apenas os jogadores que atuaram pouco na temporada, como o volante Leandro Guerreiro e o zagueiro Paulão, que foram reservas na campanha vencedora. Luan e Anselmo Ramon também podem deixar o clube. O técnico Marcelo Oliveira até aceita não ter reforços desde que a base do time seja mantida para 2014. Mesmo assim, o Cruzeiro já contratou o lateral-esquerdo paraguaio Samudio, o meia Marlone e o volante Rodrigo Souza. O atacante Marcelo Moreno acerta os últimos detalhes para ser confirmado no time mineiro.