Cruzeiro faz inúmeras mudanças em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro

A derrota para a Chapecoense em casa por 2 a 0, no último domingo, balançou as convicções no Cruzeiro. Tanto que o técnico Mano Menezes deve apostar em até cinco mudanças para encarar o Bahia, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Plenamente recuperados de contusão, Ezequiel, Dedé e Robinho devem ser titulares já nesta quinta-feira, ocupando as vagas que no último domingo foram de Hudson, Kunty Caicedo (convocado à seleção equatoriana) e Rafinha, respectivamente.

Ramón Ábila, por sua vez, deve retomar o posto de Rafael Marques no ataque. E Alisson, com um desgaste muscular, pode ser substituído por Elber. Muito vaiado pela torcida cruzeirense no último domingo, o meia Thiago Neves segue como titular.

Apesar da decepcionante atuação no final de semana, o elenco está confiante de que pode retomar o bom futebol contra o Bahia e subir para as primeiras posições da tabela de classificação, segundo garantiu Rafael Marques.

"Temos que sentir as derrotas, mas o pensamento nosso é ir à Bahia e, com todo o respeito, buscar os três pontos. Temos que nos acostumar com isso", pediu o atacante do Cruzeiro, que tem sete pontos no Brasileirão. "Sabemos da dificuldade que é o jogo lá. O Bahia é uma equipe que está bem, que tem jogadores rápidos. Vamos procurar buscar os pontos que perdemos em casa".