Cruzeiro faz mistério, mas relaciona Mayke e Ceará

Na véspera da decisão da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, o técnico Marcelo Oliveira fez mistério no treino do Cruzeiro desta terça-feira e fechou boa parte da atividade à imprensa. O objetivo principal era esconder quem atuará na lateral direita, uma vez que Mayke e Ceará, opções utilizadas ao longo desta temporada, eram dados como cartas fora do baralho por problemas físicos.

Ceará vem ficando fora de ação nas últimas partidas por conta de um estiramento na coxa esquerda. Já Mayke precisou ser substituído diante do Goiás e foi diagnosticado com um edema na coxa direita. Por conta disso, os dois chegaram ser considerados como desfalques garantidos nos últimos dias.

Mas Marcelo Oliveira surpreendeu e relacionou ambos para a decisão desta quarta-feira. Eles, aliás, são os únicos laterais-direitos convocados pelo treinador. Mesmo tendo se lesionado no domingo, Mayke seria o nome mais cotado para atuar, mas se entrar em campo estará atuando no sacrifício.

Caso Mayke e Ceará não tenham condições, o zagueiro Léo e o volante Willian Farias aparecem como opções mais prováveis para serem improvisados no setor. Outro volante, o jovem Eurico corre por fora.

Depois de perder por 2 a 0 na ida, no Independência, o Cruzeiro precisa vencer por três gols de diferença para ficar com o título e com a tríplice coroa. A equipe deve ser praticamente a mesma que vem sendo utilizada, com: Fábio; Mayke (Willian Farias), Léo, Manoel e Egídio; Lucas Silva, Henrique, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian e Marcelo Moreno.

RELACIONADOS

Goleiros: Fábio e Elisson

Laterais-direitos: Mayke e Ceará

Laterais-esquerdos: Egídio e Samudio

Zagueiros: Alex, Bruno Rodrigo, Léo e Manoel

Volantes: Eurico, Lucas Silva, Henrique, Willian Farias e Nilton

Meias: Everton Ribeiro, Marlone, Júlio Baptista e Ricardo Goulart

Atacantes: Dagoberto, Neilton, Marcelo Moreno e Willian