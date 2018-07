Cruzeiro faz mistério na luta para assumir liderança Com chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o primeiro colocado Vasco neste sábado, a partir de 18h30, no Estádio de São Januário, no Rio, com a já tradicional estratégia de manter segredo sobre a formação do time. O clube mineiro está hoje em segundo lugar, com 11 pontos, apenas dois atrás do adversário carioca.