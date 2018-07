Cruzeiro faz proposta, mas diretoria do Palmeiras segura o atacante Kléber

SÃO PAULO - A torcida do Palmeiras pode respirar um pouco mais aliviada. O Cruzeiro apresentou proposta nesta semana para contratar o atacante Kléber, mas os próprios dirigentes mineiros não estão nada otimistas em obter êxito na empreitada. "Temos uma informação de que o Felipão não aceita cedê-lo. Se não aceitarem a troca pelo Kléber, não vamos insistir para não prejudicar o Palmeiras", afirmou Dimas Fonseca, diretor de futebol do Cruzeiro.

A equipe de Belo Horizonte ofereceu 100% dos direitos econômicos do atacante argentino Ernesto Farías e mais o empréstimo de um ano do meia Bernardo, que retornou do Goiás depois de disputar o Campeonato Brasileiro, em troca de 50% dos direitos econômicos do palmeirense. Os outros 50% são do próprio Cruzeiro, que havia vendido metade ao Palmeiras neste ano por R$ 6,7 milhões.

Os cruzeirenses ainda esperam uma reposta oficial do Palmeiras para encerrar o assunto, mas os dirigentes do clube paulista já haviam dado um recado de que não pretendem liberar o atacante nas condições apresentadas pelos mineiros.

Kléber é considerado peça fundamental para o técnico Luiz Felipe Scolari. Ele não abre mão de um dos seus poucos bons atacantes que tem no elenco. A dificuldade em contratar outros jogadores da posição fez o treinador bater o pé para segurar o Gladiador no Palestra Itália.