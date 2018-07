Cruzeiro faz protesto contra árbitro na CBF e nega ofensas de Mano

As reclamações do Cruzeiro em relação ao desempenho do árbitro Rafael Traci na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último domingo, no Mineirão, não se resumiram ao técnico Mano Menezes. Nesta segunda-feira, a diretoria enviou um protesto formal ao presidente da CBF, Marco Polo del Nero, e ao presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sérgio Corrêa, reclamando da postura do juiz e de supostos erros cometidos por ele, que teriam sido decisivos para o placar final do duelo.

"A arbitragem do jogo apresentou um desempenho distante da grandeza da Série A do Campeonato Brasileiro e suas equipes, tendo participação efetiva em dois lances decisivos. Falta que gerou o segundo gol do Botafogo e anulação de gol legítimo assinalado pelo Cruzeiro. Para esclarecer essas questões, solicitamos que a ouvidoria faça a análise dos lances e nos envie parecer formal da partida completa", afirmou o Cruzeiro no comunicado enviado à CBF e assinado por Bruno Vicintin, vice-presidente de futebol do clube.

O dirigente também afirma que Traci mentiu na confecção da súmula ao escrever que, após o duelo, o treinador do Cruzeiro o chamou de "sem vergonha". Já o árbitro assistente Bruno Boschilia teria sido classificado como "bandeira de escolinha" por Mano, o que também foi negado, com a explicação de que a frase foi proferida por outro membro da comissão técnica.

"Em nenhum momento o senhor Mano Menezes utilizou a referência 'sem vergonha' ao árbitro. Trata-se de uma afirmação não verdadeira, sendo que a reclamação das marcações da arbitragem procede, inclusive sendo comprovadas pelas emissoras de televisão", escreveu o clube.

"Na sequência dos relatos, afirma ter sido referida pelo Sr. Mano Menezes a seguinte frase: 'Vá ver o impedimento que você deu, seu bandeira de escolinha.' Nesse caso, temos mais um fato grave em relação ao comportamento do árbitro. Tal afirmação foi proferida pelo sengor Rafael Vieira, membro da comissão técnica do Cruzeiro", acrescentou Vicintin.

Derrotado, o Cruzeiro está em 14º lugar no Brasileirão, com 29 pontos, a apenas dois da zona de rebaixamento. O time volta a jogar na próxima quinta-feira, quando vai encarar o São Paulo, no Morumbi, pela 25ª rodada.