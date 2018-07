Cruzeiro faz reconhecimento de gramado sem Alisson Apenas 24 horas depois de deixar o Independência com um empate de 1 a 1 contra o Atlético-MG, em clássico válido pela semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro voltou aos gramados longe de Belo Horizonte. O treino desta segunda-feira já aconteceu no Estádio El Palácio, em Buenos Aires, palco do jogo de terça contra o Huracán, pela Libertadores.