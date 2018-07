Cruzeiro faz reunião 'bastante proveitosa' com Montillo A diretoria do Cruzeiro teve nesta quarta-feira um encontro com o meia argentino Montillo para discutir um aumento salarial para o jogador. Segundo comunicado do clube mineiro, a reunião "serviu para que as duas partes iniciassem entendimentos" e foi "bastante proveitosa". Mas os detalhes do acordo que estão sendo estudado não foram revelados.