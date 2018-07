Cruzeiro faz treino físico em São Paulo e já pensa em clássico com o Atlético-MG

Sem muito tempo de preparação entre os compromissos da temporada 2017, o Cruzeiro aproveitou a estadia em São Paulo na manhã desta quinta-feira, após o empate por 3 a 3 com o Palmeiras pela Copa do Brasil, para já começar a sua preparação visando o clássico do próximo domingo com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro.

Assim, os jogadores que entraram durante o compromisso com o Palmeiras ou permaneceram no banco de reservas, realizaram atividade física em uma academia de São Paulo antes do retorno para Belo Horizonte, pois o elenco não tem treino marcado após o desembarque na capital mineira.

O assunto entre os jogadores, claro, ainda era o duelo com o Palmeiras. E embora tenha lamentado a vantagem desperdiçada - o time foi ao intervalo vencendo por 3 a 0 -, o volante Lucas Romero avaliou que o resultado foi para a sequência da Copa do Brasil.

"Se olharmos com tranquilidade, foi um grande jogo. O resultado foi bom para o Cruzeiro, obviamente a gente estava na frente do placar com boa diferença então o empate doeu um pouco, mas para nós foi um resultado muito importante fora de casa. Agora vamos definir no Mineirão, diante da nossa torcida e será muito melhor para nosso time", declarou.

Confiante, Romero assegurou que o Cruzeiro vive um bom momento na temporada e pode conquistar a vitória no próximo domingo, quando será visitante diante do Atlético-MG no Independência. "Sabemos que será um jogo duro, é clássico, mas estamos com confiança, estamos jogado bem. Agora é esperar a partida no próximo domingo e repetir as boas atuações para poder dar alegria aos nossos torcedores", finalizou.