Cruzeiro faz treino regenerativo em São Paulo antes de voltar a Belo Horizonte

Depois de vencer o São Paulo por 2 a 0 no estádio do Morumbi, na capital paulista, na última quinta-feira, no jogo de ida pela quarta fase da Copa do Brasil, o elenco do Cruzeiro trabalhou nesta sexta de olho na partida contra o América-MG, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela primeira semifinal do Campeonato Mineiro.

O treino de recuperação aconteceu ainda em São Paulo, no hotel onde a equipe esteve hospedada. Os jogadores que atuaram durante os 90 minutos na partida fizeram um trabalho regenerativo, enquanto que os demais realizaram uma atividade física na academia.

"Foi um passo grande ganhar fora de casa, mas vamos continuar com muito foco. Fizemos uma parte importante, mas faltam ainda 90 minutos e esses é que vão decidir quem vai passar. Temos que mirar agora no Campeonato Mineiro, a semifinal contra o América-MG, que será muito importante. Começamos cedo a recuperação nesta sexta, todos juntos", comentou o meia uruguaio Arrascaeta.

O Cruzeiro retornou para Belo Horizonte ainda nesta sexta-feira. No sábado pela manhã, o técnico Mano Menezes realizará o último treino antes da partida contra o América-MG. A principal dúvida é a presença do atacante Rafael Sóbis, que ficou de fora do jogo contra o São Paulo por problemas musculares.