Cruzeiro fecha acordo de patrocínio de dois anos para as costas da camisa

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira ter fechado mais um acordo de patrocínio para o seu uniforme. O time mineiro passará a estampar a marca da Multimarcas Consórcios, empresa que atua na formação e administração de grupos de consórcios de bens móveis, imóveis e serviços. O acordo é válido até o fim de 2020.

A marca da instituição será exibida nas costas do uniforme do Cruzeiro, acima do número. E fará a sua estreia no primeiro compromisso oficial do time em 2019, o duelo com o Guarani em Divinópolis, no dia 19 de janeiro, pela rodada inicial do Campeonato Mineiro.

"Iniciamos 2019 com uma grande parceria com a Multimarcas Consórcios. Essa novidade já faz parte do nosso planejamento para a temporada, que será de muitos jogos importantes e que se fará necessário que estejamos preparados em todos os aspectos, desde no futebol, quanto no administrativo. E a chegada da Multimarcas só agregará ainda mais ao Clube, fazendo com que nos tornemos cada vez mais fortes e o principal de tudo: que conquistemos ainda mais títulos", afirmou Sérgio Nonato, diretor geral do Cruzeiro.

Embora tenha fechado um acordo com a Multimarcas, o Cruzeiro está sem um patrocinador master, pois o contrato com a Caixa se encerrou em 31 de dezembro. O clube mineiro possui acordos com o Supermercados BH (manga), a empresa de laticínios Cemil (omoplata), o ABC da Construção (calção), a empresa odontológica Orthopride (costas da camisa), e a Uber (calção) para exibir dessas marcas no seu uniforme.