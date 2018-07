Cruzeiro fecha ano mirando 'objetivos maiores' em 2014

BELO HORIZONTE - O ano no Brasil foi o futebol mineiro. Enquanto o Atlético ganhou a Copa Libertadores, o Cruzeiro faturou o Campeonato Brasileiro. E o time celeste já mira igualar o feito do rival e vencer novamente o torneio continental em 2014. "A partir do dia 6 (de janeiro) nós vamos ter que criar objetivos ainda maiores e agregar algo ao que já foi feito", destaca Marcelo Oliveira. Na despedida da temporada, o Cruzeiro usou diversos reservas e empatou em 1 a 1 com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, no jogo da troca de faixas. Após à partida no Maracanã, sábado à noite, o treinador celeste foi todo elogios ao seu elenco.

"Futebol está muito físico e tem que ter uma entrega total e os jogadores demonstraram isso. Eu fiquei muito satisfeito, alguns sem muito ritmo e acabaram tendo que sair, porque não aguentaram o jogo todo. Deu para ajustar e demonstrar que nós temos um elenco bom", afirmou ele. Para Marcelo Oliveira, o Cruzeiro até merecia ter vencido. "Embora a gente tenha feito tantas modificações, o time, jogando contra o Flamengo fora, diante de uma grande torcida, jogou muito bem, foi até melhor, mas no futebol a justiça é a bola na rede", lembrou.