Cruzeiro fecha preparação e Fábio exalta importância de amistosos durante pausa

O Cruzeiro realizou nesta terça-feira o treino que fechou sua preparação para encarar o Corinthians, no último amistoso antes do retorno das competições de elite do futebol brasileiro. Depois de perder por 2 a 0 para o time paulista no Mineirão, a equipe celeste vai a Arena do adversário, em São Paulo, na quarta, às 20 horas.

Além de representar a possibilidade de se "vingar" da derrota em casa, para o Cruzeiro, o duelo desta quarta terá uma importância extra. Foi o que o goleiro Fábio analisou nesta terça, ao falar sobre a chance de o time recuperar o ritmo perdido com a longa pausa no calendário.

"São jogos importantes para a equipe voltar a ter comprometimento da situação de jogo. Sabemos que amistoso não é a mesma coisa quando está valendo, são situações diferentes, até concentração, a motivação é outra. Quando começar competições, a equipe vai se portar de forma diferente e é isso que queremos, uma equipe forte, consciente do que tem que ser feito para conquistar as vitórias", declarou.

A retomada do ritmo é fundamental para um time que viverá uma verdadeira maratona de jogos com a volta do calendário. Afinal, além do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro disputará em julho e agosto partidas decisivas pelas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

"Desde o princípio, sabíamos que esses dois meses seriam acirrados, pouco descanso, mas que é necessário estar preparado para adversidades, adversários, competições e ausência de jogadores, o que pode acontecer. Está todo mundo consciente de que vai ser difícil, puxado, mas dentro de campo temos que resolver para continuar nas competições que vamos disputar", apontou.