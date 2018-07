Cruzeiro festeja bom desempenho e série invicta de 13 jogos

Mesmo já sem chances matemáticas de brigar por uma vaga na Copa Libertadores de 2016, o Cruzeiro venceu o Joinville por 3 a 0, neste domingo, no Mineirão, e deu continuidade ao seu bom final de temporada. Após o confronto, o time festejou mais um triunfo e ainda exaltou o fato de que agora acumula 13 jogos seguidos sem perder, o que é a quarta maior série invicta da história do clube no Campeonato Brasileiro.

Auxiliar-técnico de Mano Menezes, que ficou fora desta partida diante do Joinville por ter sido expulso na partida diante do Palmeiras, Sidnei Lobo destacou que o trabalho realizado pela comissão técnica e pelos atletas vem surtindo o efeito desejado.

"Quando assumimos o Cruzeiro, entendíamos que o Cruzeiro tinha um bom plantel, bons jogadores. Precisava de alguns ajustes, que foram feitos. A cobrança é feita no dia a dia e os jogadores deram uma resposta muito grande, compraram a ideia. Vieram juntos nessa campanha e por isso nós conseguimos dar esse resultado", ressaltou o auxiliar de Mano, que agora vê o time mineiro entrar na rodada final do Brasileirão com 55 pontos, na oitava posição.

"O resultado é esse. Nós estamos terminando o ano muito bem, com o plantel muito forte. Claro que precisamos de alguns ajustes, mas o caminho está traçado. Temos que dar continuidade no próximo ano, para iniciar forte e conseguir os resultados e os títulos que o Cruzeiro sempre está em busca", completou Sidnei Lobo.

No Brasileirão, o Cruzeiro só ficou mais partidas seguidas sem perder em 1987, 1975, 2002 e 2003. No primeiro destes anos, acumulou 15 duelos consecutivos de invencibilidade sob o comando de Jair Pereira. Já em 1975, o técnico Zezé Moreira ficou 14 jogos invicto no comando da equipe cruzeirense, mesmo feito obtido por Vanderlei Luxemburgo em 2002 e 2003.

Ao acumular 13 partidas invictas agora no Brasileirão, o Cruzeiro igualou a marca obtida anteriormente pelo técnico Ílton Chaves, entre 1973 e 1974, e pelo treinador Zé Duarte, em 1978, na principal competição do futebol do país.

Confira as maiores séries invictas do Cruzeiro:

1987 – 15 jogos (6 vitórias e 9 empates; 16 gols marcados e 4 gols sofridos – 60% de aproveitamento)

Técnico: Jair Pereira

20/09/1987 – Grêmio 0 x 0 Cruzeiro

23/09/1987 – Cruzeiro 2 x 1 Bahia

27/09/1987 – Cruzeiro 1 x 1 Botafogo

04/10/1987 – Santa Cruz 0 x 0 Cruzeiro

08/10/1987 – Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

11/10/1987 – Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG

18/10/1987 – Flamengo 0 x 0 Cruzeiro

24/10/1987 – Cruzeiro 3 x 0 Internacional

28/10/1987 – Cruzeiro 3 x 0 Vasco

31/10/1987 – Fluminense 1 x 1 Cruzeiro

08/11/1987 – Coritiba 0 x 3 Cruzeiro

12/11/1987 – Cruzeiro 0 x 0 São Paulo

15/11/1987 – Cruzeiro 1 x 0 Goiás

22/11/1987 – Santos 0 x 1 Cruzeiro

29/11/1987 – Internacional 0 x 0 Cruzeiro

2002/2003 – 14 jogos (11 vitórias e 3 empates; 39 gols marcados e 17 gols sofridos – 85,7% de aproveitamento)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

03/11/2002 – Cruzeiro 3 x 2 Grêmio

06/11/2002 – Gama 2 x 3 Cruzeiro

09/11/2002 – Cruzeiro 4 x 1 Atlético-PR

13/11/2002 – Internacional 0 x 1 Cruzeiro

17/11/2002 – Cruzeiro 2 x 0 Goiás

30/03/2003 – Cruzeiro 2 x 2 São Caetano

06/04/2003 – São Paulo 2 x 4 Cruzeiro

13/04/2003 – Cruzeiro 3 x 0 Ponte Preta

16/04/2003 – Coritiba 3 x 4 Cruzeiro

20/04/2003 – Cruzeiro 4 x 1 Goiás

26/04/2003 – Guarani 1 x 1 Cruzeiro

03/05/2003 – Cruzeiro 5 x 2 Atlético-PR

10/05/2003 – Santos 0 x 2 Cruzeiro

18/05/2003 – Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

1975 – 14 jogos (7 vitórias e 7 empates; 20 gols marcados e 4 gols sofridos – 66,7% de aproveitamento)

Técnico: Zezé Moreira

24/08/1975 – Comercial-MS 0 x 0 Cruzeiro

28/08/1975 – Cruzeiro 1 x 0 Coritiba

31/08/1975 – Botafogo 0 x 2 Cruzeiro

03/09/1975 – Cruzeiro 4 x 0 Rio Negro-AM

07/09/1975 – Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro

10/09/1975 – América-RJ 0 x 0 Cruzeiro

14/09/1975 – Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras

17/09/1975 – Cruzeiro 0 x 0 Remo

20/09/1975 – Fortaleza 0 x 0 Cruzeiro

24/09/1975 – Moto Clube-MA 0 x 4 Cruzeiro

09/10/1975 – Cruzeiro 1 x 1 Santa Cruz

12/10/1975 – Cruzeiro 2 x 0 Goiás

16/10/1975 – Flamengo 0 x 1 Cruzeiro

19/10/1975 – Internacional 1 x 1 Cruzeiro

2015 – 13 jogos (7 vitórias e 6 empates; 22 gols marcados e 8 gols sofridos – 69,2% de aproveitamento)

Técnico: Mano Menezes

13/09/2015 – Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG

16/09/2015 – Cruzeiro 2 x 2 Vasco

20/09/2015 – Chapecoense 0 x 2 Cruzeiro

27/09/2015 – Cruzeiro 2 x 0 Coritiba

04/10/2015 – Cruzeiro 0 x 0 Grêmio

14/10/2015 – Atlético-PR 2 x 2 Cruzeiro

18/10/2015 – Cruzeiro 2 x 0 Fluminense

25/10/2015 – Goiás 0 x 1 Cruzeiro

31/10/2015 – Avaí 1 x 1 Cruzeiro

08/11/2015 – Cruzeiro 2 x 1 São Paulo

15/11/2015 – Cruzeiro 3 x 0 Sport

21/11/2015 – Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro

29/11/2015 – Cruzeiro 3 x 0 Joinville

1973/1974 – 13 jogos (7 vitórias e 6 empates; 21 gols marcados e 8 gols sofridos – 69,2% de aproveitamento)

Técnico: Ílton Chaves

01/12/1973 – Cruzeiro 2 x 2 América-MG

09/12/1973 – Figueirense 0 x 3 Cruzeiro

13/12/1973 – Cruzeiro 2 x 1 Botafogo

16/12/1973 – Cruzeiro 1 x 1 Fluminense

12/01/1974 – Cruzeiro 1 x 0 Fortaleza

16/01/1974 – Goiás 0 x 1 Cruzeiro

19/01/1974 – Cruzeiro 0 x 0 Santa Cruz

23/01/1974 – Cruzeiro 1 x 1 Botafogo

27/01/1974 – Cruzeiro 6 x 1 Vitória

30/01/1974 – Grêmio 1 x 1 Cruzeiro

03/02/1974 – Cruzeiro 1 x 0 São Paulo

07/02/1974 – Guarani 1 x 2 Cruzeiro

10/02/1974 – Santos 0 x 0 Cruzeiro

1978 – 13 jogos (6 vitórias e 7 empates; 14 gols marcados e 7 gols sofridos – 64,1% de aproveitamento)

Técnico: Zé Duarte

14/05/1978 – América-RN 1 x 1 Cruzeiro

21/05/1978 – Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG

24/05/1978 – Mixto-MT 0 x 1 Cruzeiro

28/05/1978 – Cruzeiro 1 x 1 Internacional

04/06/1978 – Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro

08/06/1978 – América-SP 0 x 1 Cruzeiro

13/06/1978 – Vitória 0 x 1 Cruzeiro

18/06/1978 – Cruzeiro 3 x 1 Goytacaz-RJ

24/06/1978 – Cruzeiro 1 x 0 Ponte Preta

02/07/1978 – Cruzeiro 2 x 2 Vasco

05/07/1978 – Cruzeiro 2 x 1 Caxias-RS

09/07/1978 – Cruzeiro 0 x 0 Grêmio Maringá-PR

12/07/1978 – Cruzeiro 0 x 0 Vitória