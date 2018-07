Cruzeiro festeja novo passo da recuperação de Fred após grave lesão no joelho

O elenco do Cruzeiro iniciou a sua intertemporada na última segunda-feira e a principal novidade do segundo dia de atividades do time, após o período de folga motivado pela disputa da Copa do Mundo, foi um novo passo da recuperação do atacante Fred. Ele está afastado dos gramados desde quando lesionou o joelho direito de forma grave no dia 25 de março, em jogo contra o Tupi, pela semifinal Campeonato Mineiro.

O jogador iniciou na terça-feira os trabalhos de fisioterapia dentro de campo e o clube festejou o sucesso do tratamento realizado até agora. Ele foi operado no dia 28 de março, em Belo Horizonte, depois de ter rompido dois ligamentos do joelho, e o prazo inicialmente estipulado de recuperação pelos médicos era de seis a oito meses.

"O Fred completa na próxima semana três meses de reabilitação e cumpriu, até o presente momento, todas as fases de uma forma muito satisfatória. Inicialmente nós focamos no controle da dor e da inflamação, e depois no restabelecimento da função muscular e da amplitude articular", explicou o fisioterapeuta do Cruzeiro, Charles de Oliveira, em declarações reproduzidas pelos site oficial do clube.

"Agora ele iniciará atividades mais intensas, atividades que envolvem gesto funcional, além disso vamos iniciar os trabalhos em campo", completou o profissional ao falar sobre a situação do atacante.

Campeão estadual no primeiro semestre deste ano, o time cruzeirense voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 19 de julho, em clássico contra o América-MG, às 19h30, no Mineirão, pela 13ª rodada da competição nacional. Com 18 pontos, a equipe comandada por Mano Menezes ocupa a oitava posição da tabela.