Cruzeiro fica no 0 a 0 com Santos, mas volta a liderar

SÃO PAULO - O Cruzeiro ficou no 0 a 0 com o Santos nesta tarde domingo, no Mineirão, mas chegou aos 25 pontos e voltou a ocupar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que no último sábado empatou por 1 a 1 com o Goiás, tem a mesma pontuação, mas é vice-líder nos critérios de desempate. Já o Santos soma apenas 14 pontos e segue próximo à zona de rebaixamento da tabela.

Os mineiros entraram dispostos a vencer, mas a falta de criatividade nas jogadas e as finalizações ineficientes impediram o time de ter melhor sorte. A equipe chegou a balançar as redes duas vezes, mas ambos os lances estavam impedidos.

O time paulista havia se fortalecido com o empate com o Corinthians, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, e agora planejava dar mais um passo para encurtar a distância que o separa dos concorrentes que estão entre os líderes da classificação do campeonato. Para isso, teria de retomar o caminho das vitórias - após dois empates e uma derrota na competição - o que não deu certo. No fim das contas, o resultado ainda foi positivo, visto que, não fossem as boas defesas de Aranha, o time poderia ter tomado dois ou três gols.

O JOGO

Apesar de equilibrado, o primeiro tempo foi morno - sobraram esbarrões e tropeços e faltaram criatividade e finalizações eficientes. O Cruzeiro chegou a balançar as redes, aos 27, com Vinícius Araújo, e aos 41 minutos, com Ricardo Goulart, mas ambos estavam em posição de impedimento, o que invalidou os gols. Fora estes, lances sem perigo dominaram a primeira metade da partida, e nenhum dos times conseguiu mostrar a que veio.

Por parte do Santos, Montillo, que reencontrou seu ex-time, foi o que teve atuação mais destacada, movimentando-se bem e fazendo os laterais jogarem. No entanto, o poder de finalização fez falta para o time paulista. O atacante Henrique, que não vinha ganhando oportunidades de jogar, foi o escolhido para substituir o suspenso Willian José, o que foi surpresa na escalação. Ele até apareceu um pouco no começo, quando a equipe estava mais ligada, mas não conseguiu finalizar com sucesso. Também parece ter mexido com o time a saída de Arouca logo aos 7 minutos, por conta de lesão.

Já o Cruzeiro pecou na criação de jogadas e na troca de passes antes da finalização, ficando na dependência das jogadas aéreas. A falta que o atacante Everton Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, faz na equipe também ficou evidente. Fora ele, apenas Dagoberto e Júlio Baptista não estavam à disposição. O primeiro foi liberado do departamento médico, mas ainda está em fase de transição entre o DM e a preparação física. Já Júlio Baptista, contratado recentemente, aprimora a parte física. Martinuccio, que deveria ser o principal armador, ficou apagado no meio.

O segundo tempo começou mais quente, ambos os times pareceram ter levado uma injeção de ânimo no intervalo. Aos 2 minutos, Ricardo Goulart já chutou de frente para o gol, mas mandou a bola por cima, desperdiçando a chance de abrir o placar para os donos da casa. Aos 9 minutos foi a vez de o Santos aparecer: Montillo passou bonito por Egídio e cruzou rasteiro para Neilton, mas Mike chegou e tirou a bola a tempo.

Não demorou muito para os donos da casa chegarem na área santista mais uma vez. Em uma recuperada de bola, aos 17 minutos, Borges fez o giro na entrada da área e chutou de esquerda, obrigando Aranha a praticar uma boa defesa. O goleiro, aliás, se destacou na segunda fase da partida, à medida em que o Cruzeiro invadia cada vez mais a área adversária. Aos 31 minutos, Borges ajeitou de cabeça para Ricardo Goulart, que bateu para o gol. Mas a bola não saiu forte e Aranha caiu bem para fazer a defesa.

Elber ainda bateu de fora da área e tentou o ângulo esquerdo de Aranha aos 36 minutos; a bola passou perto, mas o atleta não conseguiu balançar as redes. Daí para frente, o Cruzeiro deu tudo de si, intensificando a pressão a cada minuto. Tudo o que o time não fez ao longo do jogo, tentou fazer nos acréscimos, dando bastante trabalho para o goleiro santista. Apesar do esforço, os mandantes não conseguiram marcar, e o Santos ficou apenas na defesa.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 x 0 SANTOS

CRUZEIRO - Fabio; Mayke, Bruno Rodrigo, Dede e Egidio; Nilton, Souza, Ricardo Goulart e Martinuccio (Elber); Luan (Lucca) e Vincius Araújo (Borges). Técnico: Marcelo Oliveira.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Durval e Mena; Alison (Leandrinho), Arouca (Alan Santos), Cícero e Montillo; Neilton (Thiago Ribeiro) e Henrique. Técnico: Claudinei Oliveira.

ÁRBITRO - Paulo Godoy Bezerra (Fifa/SC).

CARTÕES AMARELOS - Alison, Edu Dracena, Mena, Thiago Ribeiro e Leandrinho (Santos), Martinuccio e Vinícius Araújo(Cruzeiro).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).