Cruzeiro fica perto de comprar Willian junto ao Metalist

Tradicionalmente um clube vendedor, o Cruzeiro quer se firmar agora como um clube comprador. Nesta sexta-feira, o meia Willian, campeão brasileiro com a equipe no ano passado, revelou que está muito perto de assinar contrato para ser definitivamente um jogador cruzeirense. Seus direitos federativos pertencem ao Metalist, da Ucrânia, mas o Cruzeiro já tem acertadas as bases para a compra.

"Eu com o Cruzeiro a gente já está em acordo, estava até antes de sair para os Estados Unidos. Durante esse tempo lá, Cruzeiro e Metalist também entraram em acordo. Agora está numa parte burocrática para formalizar o contrato. Com fé em Deus, semana que vem já estará tudo resolvido para eu ficar aqui durante muito tempo", contou.

O contrato de Willian por empréstimo termina na próxima segunda-feira, então o Cruzeiro tem pressa em acertar a compra do meia, que também tem passagem pelo Corinthians. O clube mineiro teria ofertado 4 milhões de euros aos ucranianos. "É só esperar o papel e a caneta. Está bem encaminhado e que tudo se resolva rápido", completou Willian.

TREINO

O elenco do Cruzeiro fez, nesta sexta, o segundo treino em solo brasileiro desde o retorno da excursão aos Estados Unidos. A novidade foi a presença de Dedé, que ficou na academia na quinta. Com um estiramento no ligamento colateral do joelho direito, o meia Alison não pode enfrentar o Vitória, quinta, no Mineirão. O Cruzeiro, porém, descartou uma cirurgia.