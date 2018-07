Cruzeiro foca parte física em pausas entre amistosos Os jogadores do Cruzeiro estão aproveitando a intertemporada por conta da Copa do Mundo para evoluírem na parte física. Para isso, o treinador Marcelo Oliveira aposta em intervalos maiores entre os amistosos preparatórios disputados nos Estados Unidos. O último foi na sexta-feira, contra o América do México, e o próximo será na quinta-feira, contra o também mexicano Tigres, em Houston.