Cruzeiro frusta estreia de Zizao e vence o Corinthians em Varginha

SÃO PAULO - Ainda sonhando com uma vaga na Copa Libertadores, o Cruzeiro fez a lição de casa nesta quarta-feira ao derrotar o Corinthians por 2 a 0, em Varginha. Sem Montillo, machucado, o time mineiro contou com atuação decisiva de Martinuccio, com um gol e uma assistência, enquanto o Corinthians teve enfim a estreia do chinês Chen Zizao.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 43 pontos, na parte intermediária da tabela. Apesar dos 9 pontos de diferença para o São Paulo, primeiro time dentro do G-4, o técnico Celso Roth ainda acredita na vaga na Libertadores.

Já garantido na competição internacional, o Corinthians, com 43, já eliminou qualquer possibilidade de rebaixamento e agora só pensa no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. Por essa razão, poupou alguns titulares e entrou em campo com um time misto.

As mudanças proporcionaram a aguardada estreia de Zizao após sete meses. O atacante chinês desembarcou no Corinthians em março deste ano, por empréstimo. Desde então, sofreu algumas contusões, treinou com os demais jogadores e chegou a ser relacionado para um jogo do Campeonato Paulista e outros do Brasileirão. No entanto, somente nesta quarta ganhou a esperada chance de Tite.

O JOGO

Sem tomar conhecimento dos desfalques do rival, o Cruzeiro começou melhor o jogo e não teve dificuldade para dominar o meio-campo, diante da retranca corintiana. Com maior posse de bola, o time mandante valorizava a posse de bola e investia em jogadas pelas laterais.

Assim, o controle da partida foi concretizado aos 20 minutos, quando Martinuccio escapou pela esquerda e cruzou para Anselmo Ramon completar para as redes. O domínio foi mantido mesmo depois que Montillo deixou o gramado aos 30, por causa de dores na coxa esquerda. Souza entrou em seu lugar.

O Cruzeiro, porém, tinha dificuldade em penetrar na defesa rival para aumentar a vantagem no placar. Mais contido e sem seu ataque titular, o Corinthians apostava nos contra-ataques para assustar a defesa mineira.

O time paulista chegou a criar boa chance aos 11 minutos, com Romarinho em tabela na entrada da área. Fábio, porém, fez a defesa. Mas, além deste lance, só ameaçou em cruzamento de Danilo para Edenílson nos minutos finais da etapa.

Depois de um duelo morno na etapa inicial, os dois times começaram o segundo tempo em melhor ritmo. Insatisfeito com a tímida vantagem no placar, o Cruzeiro contou com o inspirado Martinuccio para fazer a diferença e garantir a vitória.

O argentino deu nova cara ao meio-campo ao recuar e assumir a armação das jogadas, em substituição ao compatriota Montillo. Aos 8, ele puxou contra-ataque e lançou Souza, que encheu o pé e exigiu grande defesa de Cássio.

Na sequência, ao 15, o meia-atacante Martinuccio marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro ao protagonizar grande lance com Willian Magrão. Em rápida tabela, ele bateu na saída de Cássio e assegurou a vitória dos mineiros.

Sem mostrar um bom futebol, o Corinthians teve como principal atrativo no segundo tempo a aguardada estreia de Zizao. O chinês entrou em campo aos 34 minutos, na vaga de Welder, e empolgou a torcida corintiana, presente em bom número em Varginha.

O chinês não se intimidou com a expectativa da estreia e mostrou personalidade em campo. Em uma de suas poucas chances, ele levantou a torcida corintiana ao pedalar diante da marcação na intermediária, mas acabou sendo rapidamente neutralizado pela defesa cruzeirense.

Na próxima rodada, os dois times vão enfrentar adversários ameaçados pela sombra do rebaixamento. O Corinthians vai receber o Bahia, na beira da zona de rebaixamento, sábado, no Pacaembu. O Cruzeiro vai duelar com o combalido Palmeiras, no mesmo dia, em Araraquara.

CRUZEIRO 2 x 0 CORINTHIANS

CRUZEIRO - Fábio; Ceará (Diego Renan), Thiago Carvalho, Léo e Everton; Leandro Guerreiro, William Magrão, Marcelo Oliveira (Tinga) e Montillo (Souza); Anselmo Ramon e Martinuccio. Técnico: Celso Roth.

CORINTHIANS - Cássio; Welder (Zizao), Wallace, Paulo André e Guilherme Andrade; Willian Arão (Rodinei), Guilherme, Edenílson e Douglas; Danilo (Chiquinho) e Romarinho. Técnico: Tite.

GOLS - Anselmo Ramon, aos 20 minutos do primeiro tempo. Martinuccio, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Melão, em Varginha (MG).