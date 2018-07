Cruzeiro ganha clássico contra América-MG e continua em segundo

Em uma partida disputada, o Cruzeiro venceu o clássico contra o América-MG por 2 a 0 neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o time segue em segundo lugar na tabela de classificação, com 20 pontos. Já o América-MG, em 5º, tem 16.

O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Mamoré nesta quarta-feira, no Mineirão, em um jogo adiado da oitava rodada. Já o América-MG enfrenta o Tombense no estádio Tombos, na cidade homônima, no próximo domingo, às 16 horas.

O América-MG começou a partida indo para cima, mas, aos poucos, o Cruzeiro se acertou e começou a contra-atacar. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o time do técnico Marcelo Oliveira acertou o último passe e abriu o placar da partida.

Alisson recebeu a bola de Arrascaeta, encarou a marcação, limpou a jogada e bateu de fora da área, mandando a bola no canto do gol. Foi o primeiro gol que o América-MG levou de bola rolando no Campeonato Mineiro. Os três anteriores tinham sido de cobranças de pênaltis.

O América-MG tentou pressionar, mas o Cruzeiro equilibrou as ações e, aos 37 minutos do segundo tempo, o time marcou novamente. Após receber a bola na esquerda, Arrascaeta invadiu a área e, de cabeça, tocou para Leandro Damião, que empurrou para dentro do gol.

A partida entre América-MG e Cruzeiro contou com um lance inusitado. O goleiro reserva do América-MG, Fernando Leal, foi expulso do campo. Após muitas reclamações, o árbitro deu cartão vermelho e expulsou o jogador, que teve de sair do banco de reservas.