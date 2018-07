Cruzeiro ganha do Santos na Vila e se aproxima do título

Frio, calculista, sabedor das características que deve assumir para vencer determinado adversário. Este é o Cruzeiro , que ontem derrotou o Santos , por 1 a 0, na Vila Belmiro, e se aproximou muito da conquista do bicampeonato brasileiro.

O jogo começou em câmera lenta. O Santos sem inspiração por não almejar mais nada no campeonato, enquanto o Cruzeiro, visivelmente cansado por se dividir entre Brasileiro e Copa do Brasil, abusava na valorização da posse de bola.

O primeiro lance que quebrou esta monotonia só surgiu aos 15 minutos, quando Robinho iniciou o contra-ataque, que terminou Gabriel driblando Fábio, mas, desequilibrado, acabou errando o alvo.

Com a intenção de ter mais a bola nos pés, o Cruzeiro não teve o contra-ataque e sem a presença de Everton Ribeiro, poupado no banco de reservas, pouco incomodava Aranha. As raras oportunidades vieram em lances de bola parada ou em um chute longo de Nilton.

Na etapa final, logo aos sete minutos, o gol cruzeirense surgiu após uma tabela sensacional, que Ricardo Goulart fez com Willian, antes de tocar com categoria na saída de Aranha.

Com a vantagem no placar, o Cruzeiro adotou a postura que gosta de ter em campo. Ficou no contra-ataque, esperando os erros do Santos para buscar os contra-ataques.

O toque de bola do time mineiro chama a atenção. A impressão é de que Ricardo Goulart, Willian e Marcelo Moreno se podem trocar passes de olhos fechados, tal a facilidade em encontrar os companheiros em campo. Aos 29 minutos, Éverton Ribeiro entrou no lugar de Willian e aumentou ainda mais a posse de bola do virtual campeão brasileiro.

Para o Santos restou o papel de coadjuvante em sua própria casa, diante de pouco mais de 4 mil torcedores, tão desanimados nas arquibancadas quanto seus jogadores em campo.

O jovem Gabriel pensa ser um craque, que não nasce nos gramados, enquanto Robinho vai lembrando o fim de Ronaldinho Gaúcho, por causa da falta de mobilidade.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 0 X 1 CRUZEIRO

SANTOS - Aranha; Cicinho, Neto, Bruno Uvini e Caju (Zeca); Alison, Renato e Lucas Lima; Gabriel (Jorge Eduardo), Robinho e Rildo (Thiago Ribeiro).Técnico: Enderson Moreira.

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo e Samudio; Nilton, Lucas Silva (Henrique), Willian (Éverton Ribeiro) e Ricardo Goulart (Willian Farias); Marquinhos e Marcelo Moreno. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOL - Ricardo Goulart, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

CARTÕES AMARELOS - Henrique (Cruzeiro); Lucas Lima e Alison (Santos).

RENDA - R$ 126.120,00.

PÚBLICO - 4.094 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).