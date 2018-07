Cruzeiro ganha e carimba A faixa do campeão Fluminense

RIO - Engenhão lotado, volta olímpica, pódio, beijos no troféu. Quase tudo foi festa neste domingo para a torcida do Fluminense, em jogo com o Cruzeiro, que valia apenas para cumprir tabela. Faltou o mais importante: a vitória do campeão. Melhor para o time mineiro, que ganhou por 2 a 0, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Disperso talvez por conta de uma semana intensa de comemorações pelo título antecipado do campeonato, o Fluminense foi surpreendido pelo Cruzeiro e perdeu por 2 a 0. Apesar da inesperada derrota, os tricolores rapidamente deixaram para trás o revés e se emocionaram tão logo terminou a partida. Eufóricos, os jogadores, muitos deles abraçados, correram em torno do gramado com a taça nas mãos, aplaudidos de pé pelos torcedores, que cantavam o hino do clube e ovacionavam cada um dos campeões, com mais ênfase para Fred e Diego Cavalieri.

Quem demorou um pouco a mais a se descontrair foi o técnico Abel Braga, irritado com a atuação deste domingo. Mas, depois, ele entrou no ritmo dos demais, passou uma borracha no jogo com o Cruzeiro e também celebrou a campanha que consolidou o título do Fluminense com três rodadas de antecipação.

O Engenhão recebeu ótimo público desde cedo, por causa de uma preliminar que reuniu ex-atletas como Washington, Romerito, Petkovic e Zico, entre outros, e o tenista número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, sempre ao lado do brasileiro Gustavo Kuerten.

Em seguida, o que se viu foi um show do Cruzeiro, cuja vitória alcançada neste domingo impediu que o Fluminense quebrasse um recorde seu de 2003, quando o time mineiro, ao ser campeão daquele ano, teve um aproveitamento de 72,5%, o melhor desde que o Brasileirão passou a ser disputado pelo sistema de pontos corridos.

O Fluminense poderia superar essa marca neste ano, mas precisaria vencer o Cruzeiro e ganhar ainda outros quatro pontos nas duas partidas restantes do campeonato. Não conseguiu, ficando com os mesmos 76 pontos. Já o time mineiro está agora com 49 pontos, já sem ambições no Brasileirão.

Montillo fez o primeiro gol do visitante, ao cobrar bem um pênalti de Gum em Anselmo Ramon, ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, o jovem Élber, de 20 anos, revelação da base do Cruzeiro, driblou Jean e Carleto para fechar o placar. Não era o que a torcida do Fluminense esperava. Mas também nada tão grave a ponto de evitar uma nova comemoração, muito colorida, com direito a mosaico, balões de gás e milhares de bandeirinhas.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 CRUZEIRO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno (Wallace), Gum, Leandro Euzébio e Carleto (Samuel); Edinho, Jean, Deco e Thiago Neves; Rafael Sóbis e Fred. Técnico - Abel Braga.

CRUZEIRO - Rafael; Ceará, Thiago Carvalho; Leandro Guerreiro e Everton; Charles (William Magrão), Tinga, Marcelo Oliveira e Montillo (Alisson); Élber e Anselmo Ramon. Técnico - Celso Roth.

GOLS - Montillo (pênalti), aos 23 minutos do primeiro tempo; Elber, aos 2 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÃO AMARELO - Bruno, Gum, Charles, Rafael, Carleto, Alisson e Anselmo Ramon.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio.