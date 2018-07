Cruzeiro goleia angolanos no primeiro jogo-treino do dia Sem jogos oficiais por duas semanas, o Cruzeiro marcou dois jogos-treino para este sábado, um para os titulares, outro para os reservas. Pela manhã, fez a primeira atividade, goleando o Progresso, de Angola, por 4 a 0, na Toca da Raposa. Luan, ex-Palmeiras, foi o destaque do amistoso, fazendo dois gols..