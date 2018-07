Cruzeiro goleia Boa por 4 a 1 e continua invicto no Mineiro

VARGINHA - O Cruzeiro não teve trabalho para golear o Boa neste domingo, por 4 a 1, no Estádio do Melão, em Varginha, e manter sua invencibilidade no Campeonato Mineiro. Agora, a equipe tem cinco vitórias e um empate em seis partidas na competição, se mantendo na liderança isolada, com 12 pontos. Já o Boa é apenas o décimo, com quatro pontos, e briga contra o rebaixamento.

O time visitante começou indo para cima, mas só conseguiu chegar ao primeiro gol em um contra-ataque. Aos 25 minutos, Diego Souza foi lançado por Leandro Guerreiro pela esquerda, cortou para o meio e bateu. A bola ainda tocou na trave, na perna do goleiro Douglas e entrou.

Dez minutos depois, o Boa assustou e empatou. Betinho achou Fernando Karanga sozinho e o atacante tocou na saída de Fábio. Mas o susto durou apenas dois minutos, porque Everton Ribeiro recolocou o Cruzeiro em vantagem aos 37. O meia fez linda jogada, tabelou com Borges e selou o placar da primeira etapa.

Sempre se aproveitando da velocidade de seus jogadores, o Cruzeiro ampliou aos 10 minutos da etapa final. Egídio foi lançado na esquerda e cruzou para a área, a zaga errou ao tentar afastar e a bola sobrou com Borges, que não perdoou. Ainda deu tempo para Tinga marcar o seu, depois de passe de Diego Souza, aos 36 minutos.

Na próxima rodada, o Cruzeiro terá pela frente a Caldense, no domingo que vem, no Mineirão. Já o Boa tentará a recuperação contra o Araxá, no mesmo dia, no Estádio do Melão.