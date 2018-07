Cruzeiro goleia Caldense e segue em 2.º no Mineiro O Cruzeiro atropelou a Caldense por 5 a 0, neste domingo, em Poços de Caldas, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, e segue na cola do líder Atlético-MG. Com o resultado, a equipe se manteve na segunda colocação da competição, com 18 pontos, três a menos que seu principal rival.