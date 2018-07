Cruzeiro goleia e abre boa vantagem na Copa do Brasil O Cruzeiro conseguiu, nesta terça-feira, um importante resultado na sua luta para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o time mineiro goleou o Atlético Goianiense por 5 a 0, no jogo de ida, e abriu uma larga vantagem para a partida de volta, no próximo dia 17, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.