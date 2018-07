Cruzeiro goleia e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil

Líder disparado do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também segue voando na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a equipe confirmou seu favoritismo e praticamente garantiu vaga nas quartas de final da competição ao derrotar com facilidade o Santa Rita, de Alagoas, por 5 a 0, no Mineirão.

O resultado deixou a equipe mineira em situação extremamente confortável no duelo, podendo perder por cinco gols de diferença, desde que marque ao menos um, na partida de volta. As duas equipes se encontrarão novamente na próxima quarta, em Arapiraca. Antes, o Cruzeiro volta a campo pelo Brasileirão, diante da Chapecoense, sábado, novamente em casa.

O que se viu no Mineirão nesta quarta foi um verdadeiro massacre cruzeirense. A equipe pressionou desde o primeiro minuto e abriu o placar aos 7, com Marcelo Moreno. Ele aproveitou cruzamento de Lucas Silva pela esquerda e apenas desviou no canto do goleiro Jefferson.

Jefferson, aliás, impediu que a vitória cruzeirense fosse ainda mais elástica. Ele fez grandes defesas em finalizações de Lucas Silva, Dagoberto e Julio Baptista. A trave também parecia aliada do Santa Rita e chegou a parar Marcelo Moreno em duas oportunidades no primeiro tempo.

Aos 17, no entanto, ninguém conseguiu parar Dedé, que recebeu cruzamento e nem precisou saltar para marcar. O terceiro saiu ainda no primeiro tempo, aos 34, quando Julio Baptista aproveitou cruzamento perfeito de Mayke e cabeceou firme, cruzado.

O segundo tempo aconteceu da mesma forma e aos nove minutos os donos da casa ampliaram. Jefferson dessa vez falhou e rebateu chute de Lucas Silva no pé de Marcelo Moreno, que marcou. Aos 19, Marlone foi quem acertou o travessão. Com a goleada construída, o Cruzeiro acalmou o jogo e diminuiu o ritmo, até pensando nas próximas partidas. Ainda assim, deu tempo para Henrique selar a goleada.

AMÉRICA-RN PERTO DA VAGA

Se o Cruzeiro colocou um pé na próxima fase, o América-RN também chegou bem perto disso. Nesta quarta, a equipe que passou na fase anterior pelo Fluminense, com goleada por 5 a 2 no Maracanã, derrotou o Atlético-PR por 3 a 0, na Arena das Dunas, e avançará mesmo se perder por até três gols de diferença - desde que marque ao menos um - na volta, quarta que vem, em Curitiba.