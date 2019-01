Cruzeiro goleia em jogo-treino em último teste antes de estreia no Mineiro

Em seu último teste antes da estreia no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro goleou o Democrata, de Sete Lagoas, por 4 a 1, nesta terça-feira, em jogo-treino disputado na Toca da Raposa II. A equipe adversária vai disputar a segunda divisão do Estadual.

Rafinha, David, Renato Kayzer e Murilo marcaram os gols cruzeirenses na atividade dividida em quatro tempos de 30 minutos. Pelo Democrata, Muñoz balançou as redes após pegar rebote em pênalti defendido pelo goleiro Fábio.

O técnico Mano Menezes mandou a campo nos primeiros 60 minutos de jogo-treino uma formação com Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho e Rafinha; David e Raniel. Nesta parte da atividade, Lucas Romero entrou no lugar de Henrique.

No decorre dos 60 minutos finais, Mano promoveu diversas alterações, tentando observar o máximo possível de jogadores em campo. Assim, formou a equipe com Rafael; Orejuela, Cacá, Murilo e Rafael Santos; Henrique, Lucas Romero, Jadson e Renato Kayzer; Sassá e Barcos. Desta vez, Lucas Silva foi quem entrou no lugar de Henrique.

No jogo-treino, Mano não contou com três jogadores do elenco. Fred se recupera de uma fratura no nariz, o meia Thiago Neves continuou fazendo tratamento para se reabilitar de um estiramento na panturrilha direita e o volante Ariel Cabral manteve trabalho de fortalecimento muscular.

Após a atividade, o Cruzeiro vai seguir em regime de concentração, com treinos em ambos os períodos do dia, de olho na estreia no Estadual. A equipe jogará a primeira partida contra o Guarani, em Divinópolis, no sábado.