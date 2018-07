Cruzeiro goleia Figueirense e continua folgado na liderança

Atualizado às 23h06

O Cruzeiro cumpriu à risca o esperado pela torcida e manteve a liderança folgada no Campeonato Brasileiro com uma goleada sobre o Figueirense por 5 a 0, neste sábado, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12.ª rodada. Depois da dificuldade para abrir o placar, com o primeiro gol apenas no fim da etapa inicial, a equipe não teve mais nenhum problema para marcar outro e assim sucessivamente até fechar o marcador.

O resultado faz o Cruzeiro fechar a rodada com 28 pontos, oito a mais que o Santos, que ocupa a terceira colocação provisória da tabela de classificação. E com um saldo de 16 gols, sete a mais que o time paulista. A comemoração celeste é proporcional ao lamento do Figueirense, que permanece com sete pontos em 12 jogos e tem possibilidade de cair ainda mais, até a lanterna, dependendo dos resultados deste domingo.

Desde o início, o Cruzeiro já deu a dica de como seria o resultado da partida. Como fez o Vitória no mesmo Mineirão, há nove dias, o Figueirense entrou em campo com o time todo fechado na defesa, praticamente sem arriscar nenhuma subida ao ataque. E os donos da casa não deixaram por menos. O tempo inteiro a equipe celeste se manteve no ataque e só alguns erros dos cruzeirenses, muito mais que a defesa do time catarinense, impediram um placar mais dilatado.

Apesar da pressão celeste, o primeiro gol saiu só de pênalti, que Lucas Silva cobrou com perfeição. O gol abriu uma porteira que o intervalo não conseguiu fechar. A etapa final foi um passeio do Cruzeiro em campo e o Figueirense não conseguiu mais se encontrar nem na defesa, muito menos para tentar avançar.

E assim os gols do Cruzeiro se sucederam, a ponto de a equipe celeste mal comemorar quando Dagoberto completou cruzamento de Mayke, aos 35 minutos, e passou o último pano da lavada imposta aos catarinenses.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 5 x 0 FIGUEIRENSE

CRUZEIRO - Fábio; Ceará (Mayke), Dedé, Léo e Egídio; Lucas Silva, Henrique, Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart; Marquinhos (Dagoberto) e Marcelo Moreno (Marlone). Técnico: Marcelo Oliveira.

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Luan, Nirley, Marquinhos e Cereceda (Felipe); Paulo Roberto, Rivaldo, Kleber e Marco Antônio; Ricardo Bueno e Pablo (Everaldo). Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Lucas Silva (pênalti), aos 40 minutos do primeiro tempo; Marquinhos, a 1, Dedé, aos 4, Ricardo Goulart, aos 27, e Dagoberto, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Marco Antônio (Figueirense).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).