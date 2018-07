Cruzeiro goleia Miami Dade em 1º amistoso nos EUA

O Cruzeiro, que atuou em um estádio com forte presença da torcida brasileira, dominou desde o início as ações da partida. Antes de marcar o primeiro gol, o time teve três boas chances para abrir o marcador, duas delas com o estreante Marquinhos e outra através de Willian, todas bem defendidas pelo goleiro Craig.

Mas, aos 17 minutos, em, cruzamento da direita, Ceará mandou na medida para Júlio Baptista marcar, de cabeça. Cinco minutos depois, o estreante Manoel ampliou, também de cabeça, após escanteio cobrado por Willian, pela esquerda. Com domínio total do confronto, o Cruzeiro ampliou aos 26, com o meia Marlone, que driblou Craig e fez seu primeiro na partida. Marlone voltou a marcar antes do fim do primeiro tempo, aos 44, quando recebeu passe de Júlio Baptista e completou para as redes.

Com algumas alterações na etapa final, o Cruzeiro manteve o domínio mas diminuiu o ritmo. Mesmo assim, a equipe mineira só não ampliou por causa das boas defesas de Craig. Para completar uma grande atuação, Marlone aproveitou uma outra oportunidade e marcou seu terceiro, o quinto do Cruzeiro, aos 11 minutos, após bela jogada individual. O Miami Dade ainda conseguiu o gol de honra, em um chute forte do norte-americano Diego Hurtado na entrada da grande área.