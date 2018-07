Cruzeiro goleia o Guaraní-PAR e lidera na Libertadores O Cruzeiro conquistou a sua segunda goleada consecutiva na Copa Libertadores da América ao vencer nesta terça-feira o Guaraní, do Paraguai, por 4 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela segunda rodada do Grupo 7 da competição continental. Com mais um elástico triunfo em casa, o time do técnico Cuca - que havia estreado com uma goleada por 5 a 0 sobre o Estudiantes - chegou aos 6 pontos e se isolou na liderança da chave.