Cruzeiro goleia reservas do Atlético-MG e vira líder do Brasileirão

BELO HORIZONTE - Embalado por uma série de 12 vitórias em 12 jogos como mandante, o Cruzeiro goleou o arquirrival Atlético-MG, por 4 a 1, no Mineirão, neste domingo e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, após nove rodadas. A equipe celeste está empatada com o Inter, mas fica à frente pelo saldo de gols.

O Atlético-MG, ainda de ressaca pela conquista da Copa Libertadores, na última quarta-feira, entrou em campo com o time reserva e não foi páreo para o elenco do técnico Marcelo Oliveira. O time alvinegro, que possui um jogo a menos, continua com 10 pontos na tabela, na 13ª colocação.

Mesmo com o Cruzeiro criando mais alternativas de gol, foi o Atlético-MG que abriu o placar, com Alecsandro, aos 18 minutos do primeiro tempo. Após pênalti de Dedé em Marcos Rocha, o atacante atleticano, com categoria, chutou forte no canto superior do goleiro Fábio, sem chances de defesa.

Daí para frente, só deu Cruzeiro, que apresentou melhor entrosamento e mais volume de jogo. Gilberto Silva vacilou na defesa e Luan, atacante celeste, desceu ao fundo e cruzou para trás, para Éverton Ribeiro, que dominou e chutou rasteiro e cruzado, no canto esquerdo do goleiro Giovanni.

A virada cruzeirense aconteceu ainda na etapa inicial. Aos 42 minutos, Egídio cobrou escanteio pela esquerda. Vinícius Araújo dominou pela direita e cruzou para Ricardo Goulart, que tocou para o fundo das redes atleticanas.

O terceiro gol do Cruzeiro saiu no início do segundo tempo. Com mais um cruzamento de bola parada de Egídio, também pela esquerda, Nilton chegou de trás e se antecipou ao goleiro atleticano, ampliando o placar.

A equipe celeste só precisou de mais 5 minutos para garantir a vitória e fazer o quarto gol. Aos 12 minutos, Ricardo Goulart recebeu a bola dentro da área atleticana e chutou com precisão contra a meta de Giovanni, acertando o fundo do gol pelo canto esquerdo.

O próximo compromisso do Cruzeiro será no Rio, onde enfrentará o Fluminense, na quarta-feira. Já o Atlético-MG, no mesmo dia, recebe o Atlético-PR, em Belo Horizonte.

CRUZEIRO 4 x 1 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO - Fábio; Mayke (Ceará), Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Souza, Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart; Vinícius Araújo e Luan (Martinuccio). Técnico: Marcelo Oliveira.

ATLÉTICO-MG - Giovanni; Michel, Rafael Marques, Gilberto Silva e Júnior César; Lucas Cândido, Richarlyson (Jemerson), Rosinei (Cláudio Leleu) e Marcos Rocha; Alecsandro e Luan (Elder Santana). Técnico: Cuca.

GOLS - Alecsandro (pênalti), aos 17, Éverton Ribeiro, aos 31, e Ricardo Goulart, aos 42 minutos do primeiro tempo; Nilton, aos 7, e Ricardo Goulart, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan e Souza (Cruzeiro); Richarlyson, Alecsandro e Marcos Rocha (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).