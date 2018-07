Cruzeiro goleia Vitória e assume liderança provisória

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro fez valer a sua superioridade como mandante e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente, após golear o Vitória por 5 a 1, na noite deste sábado, no Mineirão. O time mineiro, que chegou à ponta da tabela, com 28 pontos, torce agora por tropeço do Botafogo, que tem 26 pontos, diante da Portuguesa, neste domingo, no Canindé.

O próximo compromisso do Cruzeiro pelo Brasileirão será no sábado que vem, quando irá a Campinas enfrentar a Ponte Preta. Antes, no entanto, a equipe entra em campo pela Copa do Brasil diante do Flamengo, na quarta, no Mineirão. Já o Vitória, quinto do Brasileiro, com 22 pontos, volta a campo no sábado para pegar o Santos na Vila Belmiro, pela 16.ª rodada.

O primeiro gol dos cruzeirenses neste sábado saiu logo aos 10 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Léo, após cobrança de escanteio, cabeceou firme contra a meta do goleiro Wilson, abrindo o placar.

O Cruzeiro apresentou grande volume de jogo no início do primeiro tempo e acabou dominando toda a primeira etapa da partida. A equipe celeste ainda poderia ter ampliado o resultado aos 38 minutos, quando Egídio entrou na área, tirou a marcação, mas acertou a rede pelo lado de fora.

Na volta do intervalo, o time do técnico Marcelo Oliveira repetiu a fórmula do primeiro tempo e também aplicou um forte ritmo de jogo. A pressão celeste deu certo e o segundo gol saiu aos 13 minutos da etapa complementar, quando o lateral Mayke recebeu bom passe de Éverton Ribeiro e chutou cruzado. A bola desviou no zagueiro Fabrício e enganou o arqueiro rubro-negro.

O Vitória ainda esboçou uma reação. Dedé se atrapalhou na área do Cruzeiro e acabou cometendo pênalti, que Dinei cobrou com perfeição. Apesar do gol dos baianos, o Cruzeiro não se intimidou e foi para cima, de olho na liderança do Brasileirão. Aos 28 minutos, Borges recebeu cruzamento de Martinuccio pela esquerda e fez mais.

Aos 33 minutos da etapa final, Ricardo Goulart recebeu cruzamento rasteiro dentro da área e chutou para o fundo do gol de Wilson. Não é à toa que o Cruzeiro tem o melhor saldo do torneio, com 17 gols a favor. A equipe mineira, mesmo com o resultado garantido, não se acomodou e continuou atacando. Aos 39 minutos, Vinícius Araújo aproveitou cobrança de falta de Egídio e marcou o terceiro gol de cabeça da partida e o quinto para os mineiros.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 5 x 1 VITÓRIA

CRUZEIRO - Fábio; Mayke, Dedé, Léo e Egídio; Éverton Ribeiro (Élber), Nilton, Lucas Silva e Ricardo Goulart; Willian (Martinuccio) e Borges (Vinícius Araújo). Técnico: Marcelo Oliveira.

VITÓRIA - Wilson; Dimas, Victor Ramos, Fabrício e Euler (Reniê); Michel (Dinei), Luís Cáceres, Luís Alberto e Renato Cajá; Vander (Marquinhos) e Maxi Biancucchi. Técnico: Caio Júnior.

GOLS - Léo, aos 10 minutos do primeiro tempo; Mayke, aos 13, Dinei (pênalti), aos 23, Borges, aos 28, Ricardo Goulart, aos 33, e Vinícius Araújo, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nilton e Dedé (Cruzeiro); Victor Ramos (Vitória).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ).

RENDA - R$ 670.185,00.

PÚBLICO - 14.369 pagantes.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).