Cruzeiro inicia Campeonato Mineiro com vitória de virada

Mesmo desfigurado após o desmanche que tirou vários jogadores de destaque do atual campeão bicampeão brasileiro e com apenas o estreante Leandro Damião em campo entre os reforços contratados para esta temporada, o Cruzeiro abriu com vitória a sua campanha neste Campeonato Mineiro. Atual campeão estadual, o time comandado por Marcelo Oliveira venceu o Democrata por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo, em Governador Valadares.

Com o resultado, a equipe cruzeirense foi uma das cinco que estrearam com vitória nesta primeira rodada da competição, ao lado de Atlético, URT, Villa Nova e Caldense, esta última a líder nos critérios de desempate por ter goleado o Mamoré por 6 a 1, também neste domingo, em Poços de Caldas. O Atlético, que superou o Tupi por 2 a 0, em Belo Horizonte, ocupa a vice-liderança, logo à frente do Cruzeiro, por ter um gol a mais de saldo que o seu arquirrival.

No jogo deste domingo, disputado em um gramado em péssimas condições no Estádio Mamudão, o Democrata abriu o placar logo aos 13 minutos do primeiro tempo. O meia Osvaldir avançou pela direita e cruzou para Rodrigão, que se antecipou a um defensor e acertou um voleio com rara felicidade, sem deixar a bola cair no chão, no canto esquerdo do goleiro Fábio: um golaço.

Após o gol, o Cruzeiro tentou pressionar e nos acréscimos do primeiro tempo, aos 49 minutos, reclamou de um pênalti não assinalado pelo árbitro. Após cobrança de escanteio, o estreante Damião subiu e cabeceou, mas a bola foi interceptada pela mão de um defensor do Democrata, mas o juiz interpretou o lance como jogada normal.

Já aos sete minutos da etapa final, o mesmo Damião empatou o jogo após cruzamento da direita, mas o bandeira assinalou impedimento do atacante na jogada. Pouco depois, aos 10 minutos, Willian soltou a bomba de longe e obrigou Fábio Noronha a fazer boa defesa.

Porém, de tanto pressionar, o Cruzeiro acabou achando o empate aos 29 minutos. Marquinhos cobrou escanteio da esquerda, Leandro Damião desviou de cabeça no primeiro pau e encontrou Henrique, que dá pequena área completou para as redes: 1 a 1.

E a virada veio pouco depois, aos 34 minutos. O camaronês Joel, que entrou no time durante o segundo tempo no lugar do volante Eurico, tabelou bem com Willian, invadiu a área e chutou cruzado no canto esquerdo do goleiro adversário: 2 a 1.

Após vencer de virada na estreia, o Cruzeiro irá enfrentar a Caldense, às 17 horas, no Mineirão, no próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.