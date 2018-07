Cruzeiro inicia sequência fora de casa no Brasileirão focado em somar seis pontos

Depois do empate com o Flamengo no último domingo, em Belo Horizonte, o Cruzeiro faz duas partidas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, sendo que a primeira delas nesta quinta-feira contra o Fluminense, às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 15.ª rodada.

E para tirar o time mineiro das posições intermediárias da tabela de classificação, onde está atualmente com 21 pontos, os jogadores têm uma receita: esquecer o mando e vencer os dois jogos - o segundo será contra o Avaí, em Florianópolis, neste domingo.

"Vamos ter jogos difíceis, mas se conseguirmos somar seis pontos fora de casa será ótimo para nós. Então vamos trabalhar para isso. A gente está no caminho certo e melhorando as coisas que não estavam indo bem. Então, vamos em busca de continuar crescendo tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil", explicou o argentino Lucas Romero, projetando também o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, na próxima semana.

Para o jogo contra o Fluminense, contudo, o técnico Mano Menezes terá o importante desfalque de Rafael Sóbis. Autor do gol cruzeirense no empate do último domingo por 1 a 1, Sassá deve ganhar uma chance no comando do ataque.

Se Rafael Sóbis está fora, Henrique retorna após cumprir suspensão e inicia no meio de campo. O volante pode tanto ocupar a vaga de Lucas Silva quanto a do meia-atacante Élber, caso o treinador opte por uma escalação mais defensiva.