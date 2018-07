Cruzeiro inscreve Fábio Santos e mais 2 na Libertadores

Fábio Santos já realizava a recuperação de uma cirurgia no joelho direito há mais de dois meses no Cruzeiro, e inicia agora a sua segunda passagem pelo clube. Já Kieza chegou em fevereiro, vindo do Fluminense, e não pôde ser inscrito na fase de grupos. Uchoa, por sua vez, tem apenas 19 anos e foi revelado pelo próprio time mineiro, tendo realizado três jogos neste ano.

A surpresa na nova lista do Cruzeiro foi a permanência de jogadores que estão prestes a serem negociados, já que o clube tinha o direito de trocar outros três atletas. O lateral-direito Marcos e o meia Bernardo treinam em separado e devem ser emprestados para times da Europa, mas seguem entre os 28.