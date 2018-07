Cruzeiro inscreve Vitor e Brandão na Libertadores

Vitor, que pertence ao Palmeiras, foi trocado por empréstimo até o dia 31 de dezembro pelo atacante Wellington Paulista que, assim, não faz mais parte da relação de inscritos na Libertadores. Já Brandão foi cedido ao Cruzeiro até o final do ano pelo Olympique de Marselha. O outro jogador cortado da lista de inscritos foi o lateral-direito Rômulo, negociado por empréstimo com o Atlético Paranaense.

O Cruzeiro terminou a fase de grupos da Libertadores, com 16 pontos, na liderança do Grupo 7 e com a melhor campanha entre todos os participantes. Seu próximo adversário na competição continental será o Once Caldas, da Colômbia, que ficou em segundo lugar no Grupo 1 com apenas sete pontos e a pior campanha entre as equipes classificadas às oitavas de final.

Confira a lista e a numeração dos atletas inscritos pelo Cruzeiro:

1- Fábio

2- Pablo

3- Gil

4- Victorino

5- Marquinhos Paraná

6- Diego Renan

7- Gilberto

8- Henrique

9- Brandão

10- Montillo

11- Thiago Ribeiro

12- Rafael

13- Léo

14- Everton

15- Leandro Guerreiro

16- Wallyson

17- Roger

18- Dudu

19- Farías

20- Vitor

21- Edcarlos

22- Fabricio Carioca

23- Ortigoza

24- Gabriel

25- André Dias