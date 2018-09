Cruzeiro inscreve volante na vaga de goleiro na Copa Libertadores

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira uma mudança na lista de jogadores inscritos na Libertadores. Nas quartas de final do torneio continental, o clube mineiro terá disponível o volante Éderson, que entrou na vaga do goleiro Gabriel Brazão, excluído da relação.

Éderson foi contratado pelo Cruzeiro em julho para atuar no time sub-20, vindo do Desportivo Brasil, de São Paulo. Rapidamente, ganhou destaque e passou a ser aproveitado também no profissional, pelo qual já disputou duas partidas, contra Sport e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Éderson, agora, é um dos 30 nomes disponíveis para Mano Menezes na Libertadores e foi inscrito com a camisa 13. Vale lembrar que para as oitavas de final o clube já havia realizado cinco mudanças na lista, com as entradas de Vitor Eudes, Cacá, Patrick Brey, Barcos e do próprio Gabriel Frazão, nas vagas de Lucas França, Digão, Nonoca, Rafael Marques e Judivan.

O Cruzeiro inicia a disputa das quartas de final da Libertadores diante do Boca Juniors nesta quarta-feira, em Buenos Aires. A partida da volta está marcada para 4 de outubro, no Mineirão.