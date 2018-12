Cruzeiro já projeta promover jogadores da base para temporada 2019

Sem risco de queda e com a vaga garantida na Copa Libertadores, o Cruzeiro aproveitou a última rodada do Brasileirão para fazer testes na equipe. No domingo, no empate sem gols com o Bahia, o auxiliar técnico Sidnei Lobo colocou em campo diversos jogadores da base, que podem aparecer na equipe principal na temporada 2019.

É o caso do zagueiro Cacá e do volante Ederson, ambos com 19 anos. Titulares em Salvador, eles podem receber chances no time de Mano Menezes no próximo ano, assim como os atacantes Alejandro, do time sub-17, e Laércio, da equipe sub-20. Os dois jogadores mais jovens entraram no segundo tempo, no domingo. Houve ainda mais atletas da base relacionados, mas que não chegaram a ter oportunidade em campo.

Mas Sidnei Lobo observou mais de perto o atacante David, de 23 anos, e o lateral-esquerdo Patrick Brey, de 21. Ambos integram o time profissional, mas receberam poucas oportunidades ao longo do ano. A dupla foi titular no domingo.

"Nosso grupo é muito grande, com jogadores de muita qualidade. Tudo é questão de ritmo, mais oportunidades, mais sequência de jogos", comenta o auxiliar técnica, que substituiu Mano nas últimas rodadas porque o treinador faz tratamento médico.

Ele indicou que David deve ganhar oportunidades em 2019. "O David, por exemplo, jogou bastante jogos na reta final e mostrou que tem capacidade de nos ajudar, e isso nos deixou felizes. No geral, são jogadores com potencial, que a gente pode contar com certeza em outros momentos. Quem ganha é o Cruzeiro", afirma.