Cruzeiro joga com a máxima atenção para evitar surpresa

O Cruzeiro entra em campo com a máxima atenção, neste sábado, contra o Prudente para tentar se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Depois de perder as duas últimas partidas, para Grêmio e Atlético Mineiro, e de assistir ao Fluminense reassumir a liderança do torneio com a vitória sobre o mesmo Grêmio por 2 a 0, na última quinta-feira, a equipe sabe que não poderá bobear diante do lanterna se quiser alcançar em pontos o rival tricolor carioca.

E sabe que pode ter problemas. Afinal, apesar de ser o lanterna da competição, o Prudente surpreendeu o Santos em plena Vila Belmiro, no último domingo, com a vitória de virada por 3 a 2. Neste sábado, a partida válida pela 32.ª rodada da competição será diante da torcida adversária, no estádio Prudentão, em Presidente Prudente, às 18h30.

Para encarar o desafio, o técnico Cuca deve fazer uma série de mudanças na equipe celeste. Uma delas é a entrada de Léo como titular da zaga no lugar de Edcarlos. Ele fará dupla com Cláudio Caçapa, numa formação inédita planejada pelo treinador. Isso porque, na maioria das vezes que atuou, Léo jogou justamente ao lado de Edcarlos, que deve ficar no banco.

Cuca também optou por poupar Jonathan, que vem tendo uma série de problemas na coxa esquerda e nem chegou a embarcar para Presidente Prudente. Em seu lugar, o técnico vai optar por Rômulo, para quem o momento atual é de "suar sangue" para ajudar o time e defendeu "atenção redobrada" na partida deste sábado.

Quem também retorna à equipe titular é o armador Gilberto. O veterano foi um dos principais responsáveis pelo desempenho do Cruzeiro na temporada passada, quando o time deu uma arrancada da 14.ª posição da tabela de classificação para garantir vaga na Libertadores deste ano. Outro que volta ao time é o atacante Wallyson, que passou cerca de um mês afastado por causa de problemas familiares - seu pai morreu no meio de outubro. O atleta está com a equipe em Presidente Prudente, mas deve iniciar no banco.