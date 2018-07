Cruzeiro joga contra o Fluminense para se afastar da zona de rebaixamento

Depois de perder por 1 a 0 para o Atlético Paranaense na última rodada, o Cruzeiro voltou a acender o sinal de alerta na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 17 horas, pela 34.ª rodada, o time celeste recebe o Fluminense, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para tentar respirar novamente na competição.

Não bastasse a situação complicada na tabela de classificação, o elenco cruzeirense também terá que superar o cansaço pela sequência de jogos - na última quarta-feira, o time foi eliminado pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil após um empate sem gols em Porto Alegre (o jogo de ida havia sido 2 a 1 para a equipe gaúcha).

O técnico Mano Menezes não confirmou a escalação. Ele deixou em aberto quem será o substituto do meia Robinho, que lesionou o músculo adutor da coxa esquerda. A tendência é que Lucas Romero volte ao meio de campo e Ezequiel entre na lateral direita.

Outra dúvida é para o companheiro de zaga de Bruno Rodrigo. Manoel perdeu espaço no último jogo e deu lugar a Léo. Para o titular absoluto da zaga, independentemente de quem jogar, o importante e garantir a vitória no Mineirão.

"Penso mais no jogo a jogo. Em todas as partidas temos que entrar para dar o nosso melhor e buscar as vitórias, que são sempre o nosso objetivo. Se vencermos os três jogos em casa vamos para 50 pontos. É fazer valer o mando de campo e, fora de casa, também buscarmos as vitórias", comentou Bruno Rodrigo.