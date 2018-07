Cruzeiro joga contra o São Paulo de olho na liderança O técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, confirmou nesta sexta-feira o time que estará em campo neste sábado para enfrentar o São Paulo. E o clube mineiro chega com toda a força para a partida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para as 18h30, no estádio do Morumbi, para tentar aproveitar a chance de chegar ao topo da tabela da competição. O time está na quarta posição, com 12 pontos, apenas três a menos que o líder Coritiba.