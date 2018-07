Cruzeiro joga em casa por recuperação na Copa Libertadores

BELO HORIZONTE - Sem muitas preocupações com o Campeonato Mineiro - no qual é o líder isolado -, o Cruzeiro voltas as atenções para a Copa Libertadores. Nesta terça-feira, às 17h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, tenta a reabilitação da derrota na estreia para o Real Garcilaso, no Peru, no jogo marcado pelas ofensas racistas dos peruanos ao volante Tinga. O adversário desta vez é o Universidad de Chile, pela segunda rodada do Grupo 5.

O Cruzeiro é o único time da chave que ainda não pontuou. Chilenos, peruanos e o Defensor, do Uruguai, já têm três pontos cada e, por isso, a vitória nesta terça é vital para os mineiros, que esperam um bom público no Mineirão, apesar do horário pouco comum.

"O peso da torcida é fundamental, os jogadores com certeza ficam mais motivados quando são incentivados pelos torcedores. Muitos trabalham e infelizmente isso vai prejudicar um pouco o público, é nítido. Um horário que dificulta o deslocamento do nosso torcedor, mas, mesmo assim, temos certeza de que a nossa torcida estará lá no Mineirão novamente em grande número", disse o goleiro e capitão Fábio.

A dúvida do técnico Marcelo Oliveira está em definir quem será o companheiro de Dagoberto no setor ofensivo. Willian e Marcelo Moreno, destaque na vitória dos reservas sobre o Boa, no último sábado, disputam a vaga. Nesta segunda, porém, ele comandou um treinamento recreativo e técnico na Toca da Raposa II e não indicou qual dos dois jogadores será escalado - caso seja Willian, Ricardo Goulart deverá atuar mais adiantado, como um centroavante.