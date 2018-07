Cruzeiro joga futevôlei na reapresentação após derrota A inesperada derrota para a Chapecoense, domingo de manhã, em pleno Maracanã, não estragou o clima no Cruzeiro. Nesta terça-feira, na reapresentação do elenco após quase dois dias inteiros de folga, os jogadores trabalharam na caixa de areia, sob o comando do preparador físico Antônio Melo. Na sequência, jogaram futevôlei.