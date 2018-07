Cruzeiro joga mais em casa do que o São Paulo nas próximas rodadas

Ainda líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, o Cruzeiro aposta em seu retrospecto positivo de jogos em casa para voltar a abrir vantagem de pontos sobre o São Paulo, atual segundo colocado do torneio, que chegou aos 42 pontos ao bater o time mineiro domingo por 2 a 0, no Morumbi. Jogando em seu estádio, o time, que ainda não perdeu no Mineirão na competição, fará três das suas próximas cinco partidas em seu terreno, contra Atlético-PR, Atlético-MG e Internacional. A equipe comandada por Marcelo Oliveira pega o Coritiba e o Sport no Couto Pereira e na Ilha do Retiro, respectivamente.

Enquanto isso, o São Paulo visita três rivais nas próximas cinco rodadas do Brasileirão. O time tricolor encara o Coritiba e o Corinthians fora e, após pegar Flamengo e Fluminense no Morumbi, a equipe, do quarteto ofensivo formado por Ganso, Kaká, Alan Kardec e Alexandre Pato, enfrenta o Grêmio também como visitante.

Além de jogar mais vezes diante de sua torcida, o Cruzeiro possui outro retrospecto positivo comparado ao time tricolor paulista. No primeiro turno, os mineiros fizeram 12 pontos contra os próximos adversários do returno, enquanto o São Paulo marcou oito. O time de Muricy, no entanto, leva pequena vantagem na rodada dos clássicos.

No próximo fim de semana, o São Paulo encara o Corinthians depois de ter empatado com o time rival em 1 a 1 nas primeiras rodadas do torneio. O Cruzeiro, no turno, não conseguiu suportar a pressão da torcida e perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Independência.